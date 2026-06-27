Taller de arte en Adrogué: los chicos podrán crear la máscara de su jugador favorito

La actividad está destinada a mayores de 6 años. ¿Cuándo y dónde?

El espíritu de la Copa del Mundo llega a Adrogué con una propuesta creativa para los más chicos. Se trata de un taller de arte temático, donde podrán diseñar y confeccionar la máscara de su jugador favorito para vivir la pasión mundialista de una manera diferente.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se llevará adelante este domingo, 28 de junio, entre las 14 y las 16 hs. Tendrá como escenario al Parque Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850. La entrada será libre y gratuita.

Según informaron desde la Comuna, el taller está destinado a niños mayores de 6 años, quienes podrán crear la máscara de su jugador favorito y dar rienda suelta a su creatividad en una jornada inspirada en la pasión por el fútbol.

“Una propuesta para compartir, jugar y disfrutar del espíritu del Mundial a través del arte”, afirmaron.