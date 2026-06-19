¿Te faltan figuritas del Mundial?: realizarán hoy un nuevo encuentro de intercambio en Adrogué

Será en la Casa de la Cultura. ¿A qué hora?

Mientras se disputa el Mundial, muchos vecinos siguen con el desafío de completar el álbum. Por ello, se realizará un nuevo encuentro de intercambio de figuritas en Adrogué, donde se reunirán a personas de todas las edades en busca de esas difíciles que todavía les faltan.

¿Cuándo y dónde?

La iniciativa se desarrollará este viernes, 19 de junio, entre las 17 y las 20 hs. Tendrá como escenario a la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La actividad será libre y gratuita para toda la comunidad.

Desde la Comuna invitan a los vecinos a acercarse con sus postales repetidas para compartir una jornada de intercambio, completar el álbum y vivir juntos la pasión mundialista.

“¿Te faltan esas difíciles? ¿Tenés repetidas para cambiar? Traé tu álbum, tus figuritas y vení a compartir una tarde recreativa junto a otros fanáticos del fútbol”, afirmaron.

Sobre la iniciativa

Es organizada por el Municipio, a través de Descubrí Brown y el Instituto de las Culturas. En las últimas semanas se llevaron adelante jornadas similares y, debido a la gran convocatoria, fue muy solicitada la realización de una nueva edición.