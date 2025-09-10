Tras las elecciones, ¿cómo quedará conformado el Concejo Deliberante de Brown?

Doce nuevos ediles se incorporarán al recinto en diciembre, por lo que se renovará la mitad del legislativo local. ¿Quiénes son y de qué partidos?

Tras las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires del último domingo, quedaron definidos quiénes serán los nuevos ediles que se incorporarán a fin de año al Concejo Deliberante de Almirante Brown.

En total, ingresarán 12 nuevos concejales, que reemplazarán a los que terminan en 2025 su mandato, aunque algunos funcionarios renovarán su puesto. Dependiendo el porcentaje de votos que haya obtenido cada espacio en los comicios, será la cantidad de bancas que sumarán.

¿Cómo quedará conformado?

En Almirante Brown, Fuerza Patria se posicionó a la cabeza con el 54,18 por ciento por lo que incorporará a ocho ediles. Esto hará que cuente con 15 representantes en el Honorable Concejo Deliberante local, conformando una amplia mayoría a partir del 10 de diciembre de 2025. Estos serán:

Paula Eichel

Leandro Battafarano

Micaela Ortíz (renueva)

Martín Borsetti (renueva)

Natalia Charles Mangeon (renueva)

Sergio Pianciola

Cecilia Fodor

Humberto Morelli

“Destacamos el acompañamiento de nuestros vecinos y vecinas en las elecciones legislativas del domingo pasado que nos posibilitará seguir contando con un Concejo Deliberante que acompañe las políticas públicas que impulsamos a favor de nuestra gente”, subrayó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Por otro lado, La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 28,21 por ciento de los votos. Esto significa que incorporará cuatro nuevos concejales al Cuerpo. Así, en total, quedará con ocho representantes. Los que se sumarán serán:

Ariel Vieyra

Myriam Locher

Iván Ibáñez

Florencia Colman

Por otra parte, en las elecciones del domingo la concejal Leticia Bontempo fue electa como diputada Provincial. Por lo cual, la reemplazará la radical Mariela Cinalli, quien la seguía en la lista de Juntos por el Cambio en 2023 hasta completar el mandato en 2027. La ex presidenta de la UCR local asumirá en diciembre y de esta forma su partido no quedará sin representación tras la estrepitosa elección de Somos Buenos Aires.

Cabe recordar que el cuerpo deliberativo está conformado por 24 concejales. A partir de diciembre de 2025, Fuerza Patria contará con 15 bancas, La Libertad Avanza tendrá ocho y la UCR, una.