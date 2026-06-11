Burzaco tiene a uno de los mejores heladeros del país

Se trata de Gabriel Formaro, quien se colgó la medalla de tercer puesto junto a su compañero César Villalba en la Copa del Helado Artesanal. “Es un orgullo muy grande”, afirmó a De Brown. Toda la información.

Gabriel Formaro, vecino de Burzaco, se quedó con el tercer puesto en la 8° Copa del Helado Artesanal, consolidándose una vez más entre los mejores del sector a nivel nacional. Con esta destacada actuación, volvió a poner en alto el nombre de Almirante Brown en una de las competencias más reconocidas de la actividad.

¿Cómo fue?

El evento se desarrolló el 3 y 4 de junio durante la feria FITHEP, en La Rural. Fue organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) junto con la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FTPSRCHPYA).

Entre los ocho equipos participantes de distintos puntos del país, estuvo la dupla conformada por Formaro y César Villalba, que defendió el tercer puesto obtenido en la séptima edición. A lo largo del certamen, los participantes pusieron a prueba su técnica, creatividad e innovación.

En esta ocasión, los competidores debieron afrontar cuatro desafíos que luego fueron evaluados por el jurado: una bacha decorada, una monoporción en vidrio, una prueba “Mystery Box” y una torta helada.

“Es un orgullo muy grande poder entrar al podio por segunda vez consecutiva. Nos da el parámetro de que los productos que hacemos los estamos haciendo cada vez mejor. Sabemos que con más esfuerzo se puede llegar más alto todavía”, afirmó Formaro a deBrown.com.ar.

En tanto, el browniano señaló que podrían haber “logrado más” si concretaban algunas de las ideas que tenían previstas. No obstante, remarcó que igualmente está “muy contento” y que siguen aprendiendo de los errores y de resolver problemas en el momento.

“De cara al futuro, el objetivo es empezar a preparar todo con más tiempo. Hay dos años para una posible próxima participación. Mientras tanto, seguiremos trabajando, asesorándonos y dedicándonos a lo que tanto nos apasiona”, sostuvo.

¿Qué hicieron?

Para la prueba de la bacha decorada, el equipo presentó una creación de naranja sanguínea e hibiscus, con merengue de mandarinas y crumble de coco.

La monoporción en vidrio debía incluir un helado y un semifrío. “Usamos un sorbete de naranja sanguínea e hibiscus, helado de leche de coco y jazmín y un semifrío de pétalos de rosa, rosa mosqueta y yogur. Adentro tenía una gelée de frambuesas y pimienta rosa”, explicó.

Luego, mediante sorteo, les tocó trabajar con pasta nocciola en la prueba “Mystery Box”, ingrediente que debieron incorporar en una receta de helado elaborada en el momento. “Nos quedó muy bueno”, destacó Formaro a este medio.

Por último, presentaron una torta helada compuesta por un semifrío de matcha, yerba mate y almendras; bizcocho de pistacho y almendras; helado de chocolate blanco, lima y burrito; un sambayón de naranjas y mascarpone, y un sorbete de mango, miel y manzanilla.