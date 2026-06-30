Voraz incendio de una casa en Glew: bomberos rescataron a una mascota que estaba atrapada

Ocurrió el domingo. La información.

Un feroz incendio afectó una vivienda en Glew. En medio del operativo, los bomberos lograron rescatar a una mascota que se encontraba en el interior de la casa.

El hecho

Ocurrió el domingo alrededor de las 19:45 hs, en la intersección de Teniente Craig y Yerbal. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes trabajaron intensamente para combatir las llamas y evitar su propagación.

Del operativo también participaron personal del SAME y de Defensa Civil. Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron el incendio ni se reportaron personas heridas.