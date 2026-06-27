Adrogué: cerró el histórico comercio "Petit Bombón"

Informaron que bajaron sus persianas debido a la caída de las ventas. Conocé más.

Petit Bombón, el mítico comercio ubicado en Esteban Adrogué 1069, dejó de funcionar de manera definitiva. La rotisería, fiambrería, almacén y pastelería, que acompañó por décadas a los vecinos, se caracterizaba por su atención personalizada y su gran variedad de productos de calidad.

¿Qué ocurrió?

En el último tiempo, la crisis se volvió insostenible. La combinación de distintos factores, como la caída de las ventas y el aumento de los costos, habrían sido las causas del abrupto final.

Comerciantes de locales aledaños señalaron a www.deBrown.com.ar que, desde hacía un tiempo, el movimiento en la rotisería había disminuido notablemente. "El lugar tenía cada vez menos gente, sobre todo desde el último cambio de dueño", comentaron.

Desde el corazón de Adrogué, Petit Bombón formó parte de la rutina diaria de miles de clientes. Su cierre representa la triste despedida de uno de los lugares tradicionales del barrio.