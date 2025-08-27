Ataque a la línea 51: el chofer se negó a llevarlos y le rompieron la ventanilla con un adoquín

Ocurrió en Glew. A causa del impacto, una señora mayor sufrió heridas en el brazo y en la pierna. Mirá el video.

Un colectivo de la línea 51 fue blanco de una brutal agresión en Glew. Este lunes por la madrugada, dos hombres rompieron una de las ventanas con un adoquín tras la negativa del chofer de dejarlos subir.

¿Cómo fue?

La agresión se registró alrededor de las dos de la mañana, justo cuando iniciaba el recorrido desde la localidad browniana con destino a Plaza Constitución.

En diálogo con los medios, el conductor explicó que “los pasajeros se mostraron asustados porque los atacantes estaban borrachos y drogados e imploraban para que no los lleve".

Ante la decisión del chofer de no dejarlos subir, los hombres empezaron a discutir y "escupieron a la gente" que estaba en la fila. El colectivero decidió arrancar el viaje sin ellos. Pero, en represalia, agarraron un enorme adoquín y lo tiraron contra una de las ventanas.

Tras el impacto, una señora mayor sufrió heridas en uno de sus brazos y también en la pierna. “Le ofrecí llevarla al hospital, pero, no quiso y se bajó”, recordó.

Y agregó: “Después de ahí tuve que combinar el coche con la gente que tenía arriba. Directamente llamé a la empresa y fui hasta allá para cambiar la unidad”.

En ese sentido, el chofer admitió consternado luego del ataque: “Ellos pueden hacer lo que quieren, vos haces algo y vas en cana. Seguro que se están cagando de risa ahora".

