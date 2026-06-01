Video: San Martín le ganó a Arsenal y su entrenador se peleó con los plateístas

El "Azul" se impuso 2-0 en Burzaco y consiguió su tercer festejo consecutivo. El partido.

San Martín se lució en Burzaco y venció al hasta entonces líder del torneo. Por la 18° fecha, derrotó 2-0 a Arsenal, sumó su tercera victoria en fila y se afianzó en la zona de Reducido. Durante el encuentro, el entrenador visitante protagonizó un cruce con hinchas brownianos.

Así fue

El "Azul" buscaba saldar una deuda pendiente en el estadio Francisco Boga, donde acumulaba seis partidos sin triunfos y sólo había ganado una vez en sus nueve presentaciones allí en la temporada. Del otro lado, estaba un rival de peso, que había sufrido una derrota en el año y necesitaba los tres puntos para recuperar la cima de la tabla.

En ese contexto, San Martín fue ampliamente superior desde el inicio. Se destacó en todas sus líneas, mostró solidez y buen juego asociado. Con un equipo compacto, presionó alto y redujo los espacios de un Arsenal que nunca logró generar peligro durante la noche.

Esa superioridad logró plasmarla en el marcador a los 19 minutos. Sergio Modón recibió sobre el borde del área, controló y, con la pelota todavía en el aire, sacó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo para abrir el marcador.

El equipo dirigido por Federico Scurnik no se conformó con la ventaja y mantuvo la misma intensidad. Incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, cuando Nicolás Gauna tuvo una ocasión que fue desactivada por el arquero Julián Lobelos.

El panorama terminó de aclararse para San Martín al inicio del complemento. A los 46 minutos, Rodrigo Velázquez desbordó por la izquierda e iba a enviar un centro cuando Mariano Del Colo se arrojó al piso e interceptó la pelota con la mano. El árbitro sancionó penal y Chávez no falló desde los doce pasos para establecer el 2-0.

Arsenal movió el banco en busca de una reacción, pero nunca consiguió meterse nuevamente en partido. Rodrigo González estuvo cerca de transformar la victoria en goleada con un remate de larga distancia, aunque el palo le negó el festejo.

Conflicto en la cancha

Sobre el final del encuentro, Fabián Lisa protagonizó un fuerte cruce con plateístas locales. La situación obligó a detener el juego durante varios minutos, ya que el entrenador visitante se mostró alterado mientras sus propios jugadores intentaban calmarlo.

Tras la reanudación, no hubo tiempo para más. San Martín se quedó con un importante triunfo, alcanzó los 28 puntos y escaló hasta la séptima posición de la tabla. Quedó a siete unidades del nuevo líder, Excursionistas, precisamente su próximo rival.