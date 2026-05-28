Tagliafico jugará el Mundial 2026 

El defensor browniano jugará su tercer copa del mundo. Es uno de los 26 convocados por Scaloni que irán s Estados Unidos a buscar la cuarta estrella. Los detalles.

Falta menos de un mes para el Mundial de fútbol y ya en las calles se visten de celeste y blanco. En este marco, el técnico de la Selección, Lionel Scaloni, dio a conocer a los 26 jugadores que formarán parte del plantel.

Entre los convocados, se encuentra el oriundo de Rafael Calzada, Nicolás Tagliafico. El browniano ya se había consagrado campeón en Qatar, por lo que buscará defender el título.