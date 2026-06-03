Colecta solidaria en Burzaco: regalarán entradas de cine a quienes donen ropa de abrigo y frazadas

La iniciativa es impulsada por la ONG Compromiso Ciudadano, junto a Boulevard Shopping. Todo lo recolectado será entregado a quienes más lo necesitan. “Tu ayuda puede hacer una gran diferencia”, indicaron. Conocé más.
Con el objetivo de acompañar a personas en situación de vulnerabilidad durante los meses más fríos, la ONG Compromiso Ciudadano puso en marcha su colecta de invierno. Se trata de una iniciativa que impulsa hace ya once años consecutivos.
Ya entró en vigencia y se extenderá hasta el martes 30 de junio. Su objetivo es reunir ropa de abrigo, calzado y frazadas en buen estado para ser entregados a quienes más lo necesitan.
Según explicaron desde la ONG, liderada por Mario Fuentes, como agradecimiento a la solidaridad de los vecinos, por cada donación realizada se entregará un par de entradas para el cine. Será para Cinema Adrogué, ubicado dentro de Boulevard Shopping (Av. Hipólito Yrigoyen 13298).
Las personas interesadas en colaborar pueden coordinar la entrega de las prendas comunicándose por WhatsApp al 11 5044-2625.
“Tu ayuda puede hacer una gran diferencia para quienes más lo necesitan durante los días de frío”, indicaron en sus redes sociales, invitando a toda la comunidad a sumarse a este gesto solidario.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) June 1, 2026