Condenaron a una “viuda negra” y a la hija de la víctima por un crimen en Burzaco

La principal acusada recibió 15 años de prisión por el homicidio.

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a una mujer de 65 años por el asesinato de un hombre en Burzaco. Se trató de un caso investigado bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Además, su hija de 35 años recibió una pena por encubrimiento agravado.

¿Cómo fue?

La principal acusada, identificada como María Robles Benítez, fue sentenciada a 15 años de prisión por el delito de “homicidio en ocasión de robo”; mientras que la otra imputada recibió un año de cárcel.

La resolución judicial se dio a través de un juicio abreviado, procedimiento mediante el cual la fiscalía y la defensa acordaron las penas que luego fueron avaladas por el tribunal.

El hecho

Ocurrió el 21 de agosto de 2024. Aquel día, Concepción Cardozo, de 67 años, fue encontrado muerto dentro de su casa ubicada sobre la calle Livio Foppa, en Burzaco.

De acuerdo a la investigación, la víctima estaba atada de pies y manos y presentaba golpes en la cabeza. Los investigadores tampoco descartaron que el fallecimiento haya sido producto de una asfixia.

Con el avance de la causa, se determinó que María Rosa Robles y su hija habían sido las últimas personas en visitar al hombre antes del crimen.

A raíz de ello, se ordenó allanamientos en viviendas de San Francisco Solano y Florencio Varela, donde ambas mujeres fueron detenidas. Durante los procedimientos, la Policía encontró documentación y pertenencias de la víctima, entre ellas su DNI y la tarjeta de cobro.