Adiós una profesora de oro: falleció María Loreto Figueras, la fundadora del Instituto Mantovani

Tenía 97 años. El establecimiento de Burzaco la despidió a través de sus redes sociales. Los detalles.

La comunidad educativa del distrito está de luto. En las últimas horas, falleció María Loreto Figueras de Marco, la fundadora del Instituto Juan Mantovani de Burzaco, a sus 97 años. Su partida generó una gran conmoción gracias a la huella imborrable que dejó en generaciones de estudiantes.

La despedida

La triste noticia fue comunicada a través de las redes sociales del establecimiento. Allí no sólo quedará en la historia por su rol como una de las creadoras, sino también por su permanente acompañamiento y compromiso con el proyecto a lo largo de más de seis décadas.

“Incansable trabajadora de la educación, defensora de la creatividad e impulsora del trabajo en conjunto entre docentes, estudiantes y familias. Toda la comunidad educativa del Instituto Juan Mantovani agradece su profundo compromiso con la excelencia educativa”, expresaron.

En tanto, agregaron: “Valoramos este proyecto que ella y su esposo, el señor José Marco, gestaron. Hoy, nos toca continuarlo a nosotros. Seguiremos luchando por una escuela mejor, perpetuando su legado educativo y haciéndolo crecer”.

¿Cómo nació?

La historia del Mantovani está ligada a María y su esposo José Marco. Tras instalarse en José Mármol y contraer matrimonio en 1950, comenzaron a idear un sueño que años más tarde se concretarían: crear una escuela propia.

Con ese objetivo, adquirieron un terreno en Burzaco y dieron inicio a un proyecto que contó con el acompañamiento y la colaboración de numerosos vecinos. Sin embargo, las demoras en la construcción del edificio obligaron a que las actividades iniciaran en otro lugar. Así, el 9 de marzo de 1964, abrió sus puertas en una vivienda alquilada.

En 1966, pudo trasladarse al edificio que ocupa actualmente, que por entonces contaba apenas con tres aulas. El nombre de la institución fue elegido en homenaje a Juan Mantovani, destacado filósofo que había sido profesor de Loreto durante su formación.

Con el correr de los años, la escuela creció constantemente. A las instalaciones originales, se sumaron nuevos salones y un hall de ingreso; mientras que la compra de terrenos linderos sobre la calle Querencia permitió ampliar significativamente el espacio disponible.

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Posteriormente, se incorporó el patio exterior y se concretó la construcción de la planta alta, acompañando el desarrollo de una matrícula cada vez mayor.

En 1993, María y José decidieron transferir los derechos del Instituto Juan Mantovani, junto con sus instalaciones y recursos pedagógicos, a una fundación creada especialmente para garantizar la continuidad del proyecto educativo. Esta es la encargada de administrar y sostener el establecimiento.