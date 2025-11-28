"Brown Unido" plantea la "apertura de las puertas del club a los socios"

Agustín Galeota, candidato a presidente del "Tricolor de Adrogué", afirmó: "No somos la continuidad del oficialismo, necesitamos cambiar". Desde su lista remarcan un ambicioso plan de obras y de desarrollo, además del sentido de pertenencia con la institución. Este domingo son las elecciones.

Brown de Adrogué atraviesa días claves de cara a lo que será su futuro, entre las cuales se destaca la elección del próximo presidente de la institución. Los socios deberán elegir este domingo, 30 de noviembre, entre dos listas para conducir el club en los siguientes dos años.

Uno de los protagonistas

Una de las opciones será “Brown Unido”, la cual está encabezada por Agustín Galeota. Si bien muchos hinchas lo conocen por integrar el histórico cuerpo técnico de Pablo Vico, su historia con el “Tricolor” se remonta a varias décadas atrás.

“Me crie en el club. Entré a los seis años y pasé por la colonia, baby fútbol. Toda mi adolescencia fue ahí. Soy docente y empecé a trabajar en el fútbol, incluso lo hice gratis dos años en inferiores. Después pasé a reserva y a la Primera”, contó a www.deBrown.com.ar.

Galeota, en esa línea, enfatizó en que decidió este año involucrarse en la política institución para “ayudar al club”. “Hicimos una evaluación de cómo está y hay que estabilizarlo desde lo económico”, explicó.

En cuanto a los objetivos en caso de asumir la presidencia, puntualizó: “Tenemos cinco proyectos directos para meternos de lleno en la institución. Son destinados al crecimiento del club y que el socio empiece a participar en cuestiones activas”.

En este marco, subrayó: “Quiero que quede claro que no somos una continuidad del oficialismo. El que no me conoce cree que voy a estar relacionado, pero soy crítico de lo que pasó en varias cuestiones. Necesitamos cambiar. Una de las cosas es la apertura de las puertas a los socios”.

Sobre la lista

En cuanto a la conformación de “Brown Unido”, Galeota destacó que buscó gente con la cual se crio en la institución; a la vez que resaltó que “más allá de los nombres, la cuestión que se evaluó es involucrar e incluir a todos”.

“Tenemos una lista integral con gente que conoce los pasillos de AFA y todo lo que pasa. Hay mucho desconocimiento y se hablan cosas que no son reales. En el conocimiento de gente valiosa que viene trabajando y la energía de los nuevos, armamos un combo para alzar el club”, sentenció a este medio.

Proyectos

Galeota anunció un plan maestro de obras para beneficio de los socios y simpatizantes. También otro de Desarrollo Institucional. Se trata una herramienta que "busca la transformación profesional y autosustentable de la entidad, basada en el conocimiento real de la situación actual y no en proyectos inviables".