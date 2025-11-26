Brown de Adrogué elegirá a sus nuevas autoridades: hay dos listas

Las elecciones serán el próximo domingo, 30 de noviembre. La información.

Brown de Adrogué vivirá este domingo, 30 de noviembre, una jornada histórica, donde los socios elegirán al próximo presidente del club para suceder a Adrián Vairo. Las nuevas autoridades conducirán la institución durante los siguientes dos años.

¿Cómo será?

Los comicios tendrán lugar en la sede social del “Tricolor”, ubicada en Cerretti 868. El primer llamado a Asamblea General Ordinaria será a las 10 hs; mientras que el segundo ocurrirá desde las 11 hs.

En este marco, el acto eleccionario se pondrá en marcha a las 13 hs y se extenderá hasta las 19 hs. Del mismo podrán participar los socios con la cuota al día y que estén habilitados por antigüedad.

Las opciones

Para estas elecciones, los hinchas elegirán entre dos listas. La oficialista “Brown Unidos”, que no contará con la presencia de Adrián Vairo, está encabezada por Agustín Galeota, quien fue el ayudante de campo de Pablo Vico durante su histórico ciclo en Adrogué. Lo acompañan Martín Camarero y Jorge Abregú, como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

Por el lado de la oposición, aparece “Juntos x Brown”. La misma tiene como candidato a presidente a Guillermo Arandilla, hijo del histórico dirigente tricolor Lorenzo Arandilla, de quien el estadio lleva su nombre. La fórmula la completan Sebastián Álvarez y Pablo Madrid.