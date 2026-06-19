Cientos de alumnos de Brown realizarán su promesa a la Bandera en Burzaco

Será este sábado en la plaza Manuel Belgrano, lugar donde se encuentra el primer monumento del país. Los detalles.
En conmemoración del Día de la Bandera y a 206 años del paso a la inmortalidad de su creador Manuel Belgrano, Almirante Brown llevará adelante este sábado, 20 de junio, la tradicional promesa a la Bandera. Participarán estudiantes de cuarto año de diferentes escuelas del distrito.
Como es habitual, la jornada tendrá lugar en la plaza Manuel Belgrano. Esta se ubica en la intersección de Quintana y 25 de Mayo, donde se encuentra emplazado el primer Monumento Histórico Nacional a nuestra insignia patria de pie. El acto se iniciará a las 10.30 hs.
Dicho espacio será, una vez más, escenario de la emotiva ceremonia donde estudiantes de las escuelas locales expresarán su decisión de defender y respetar la bandera.
“Invitamos a las familias brownianas a participar del tradicional acto patrio que congregará a alumnas y alumnos de nuestro distrito quienes realizarán su promesa a la insignia nacional”, indicó Mariano Cascallares.
En el Día de la Bandera, los vecinos también podrán disfrutar de una nueva edición de Brown a Cielo Abierto "Burzaco Vibra". Las actividades tendrán lugar desde el mediodía, sobre la calle E. de Burzaco entre 25 de Mayo y Roca. Incluirán shows en vivo, paseo de compras, propuestas gastronómicas y stands informativos y de salud.
En la ocasión se presentarán, desde las 13 hs, Bailarte (Escuela de danzas); Baile Latinoamericano (Escuela popular Latinoamérica); Rocio y Luca (danza estilizada); Yoshi y Estrella Tango; Fran y Sofi (dúo de danza tradicional). También los Talleres CC Miguel Capasso y 7 de Agosto; Agrupación Folklórica Dejando Huellas; Ballet Folklórico Cautivo de la Danza y Valu Montero.
Sumado a ello, los brownianos pondrán informarse en los stands de la Mesa EPOF (Enfermedades poco Frecuentes); Anemia de Fanconi (Grupo Argentino); A.VI.TA (Afectados por la Talidomida en Argentina); ACAEA (Artritis en Argentina); TEA Sin Fronteras; Caminando hacia la Convivencia (Agrupación civil); Cardiocongénitas Bonaerense (Campaña Corazón Garrahan), y Familias Unidas por el Garrahan.
📌Cientos de jóvenes participan de la "Semana del Futuro" de la UNaB👇 #Burzacohttps://t.co/u7qTO0As7r
— Noticias De Brown (@debrownweb) June 18, 2026