Cientos de alumnos de Brown realizarán su promesa a la Bandera en Burzaco

Será este sábado en la plaza Manuel Belgrano, lugar donde se encuentra el primer monumento del país. Los detalles.

En conmemoración del Día de la Bandera y a 206 años del paso a la inmortalidad de su creador Manuel Belgrano, Almirante Brown llevará adelante este sábado, 20 de junio, la tradicional promesa a la Bandera. Participarán estudiantes de cuarto año de diferentes escuelas del distrito.

¿Cómo será?

Como es habitual, la jornada tendrá lugar en la plaza Manuel Belgrano. Esta se ubica en la intersección de Quintana y 25 de Mayo, donde se encuentra emplazado el primer Monumento Histórico Nacional a nuestra insignia patria de pie. El acto se iniciará a las 10.30 hs.

Dicho espacio será, una vez más, escenario de la emotiva ceremonia donde estudiantes de las escuelas locales expresarán su decisión de defender y respetar la bandera.

“Invitamos a las familias brownianas a participar del tradicional acto patrio que congregará a alumnas y alumnos de nuestro distrito quienes realizarán su promesa a la insignia nacional”, indicó Mariano Cascallares.

“Burzaco Vibra”

En el Día de la Bandera, los vecinos también podrán disfrutar de una nueva edición de Brown a Cielo Abierto "Burzaco Vibra". Las actividades tendrán lugar desde el mediodía, sobre la calle E. de Burzaco entre 25 de Mayo y Roca. Incluirán shows en vivo, paseo de compras, propuestas gastronómicas y stands informativos y de salud.

En la ocasión se presentarán, desde las 13 hs, Bailarte (Escuela de danzas); Baile Latinoamericano (Escuela popular Latinoamérica); Rocio y Luca (danza estilizada); Yoshi y Estrella Tango; Fran y Sofi (dúo de danza tradicional). También los Talleres CC Miguel Capasso y 7 de Agosto; Agrupación Folklórica Dejando Huellas; Ballet Folklórico Cautivo de la Danza y Valu Montero.

Sumado a ello, los brownianos pondrán informarse en los stands de la Mesa EPOF (Enfermedades poco Frecuentes); Anemia de Fanconi (Grupo Argentino); A.VI.TA (Afectados por la Talidomida en Argentina); ACAEA (Artritis en Argentina); TEA Sin Fronteras; Caminando hacia la Convivencia (Agrupación civil); Cardiocongénitas Bonaerense (Campaña Corazón Garrahan), y Familias Unidas por el Garrahan.