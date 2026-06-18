Cientos de jóvenes participan de la "Semana del Futuro" de la UNaB

La iniciativa cuenta con talleres interactivos, demostraciones tecnológicas y charlas abiertas, entre otros. Mariano Cascallares y la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, estuvieron presentes. Los detalles.

Con la presencia de cientos de estudiantes de secundarias de Almirante Brown y la Región, se puso en marcha una nueva edición de la “Semana del Futuro”. La iniciativa, organizada por la UNaB, acerca a los jóvenes la experiencia universitaria y los orienta en la elección de su futuro académico y profesional.

¿Cómo es?

Mariano Cascallares y la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, estuvieron presentes en la actividad que se efectúa en Burzaco. En esa línea, realizaron también una recorrida por el Campus junto al equipo de la casa de altos estudios browniana.

La “Semana del Futuro” comenzó 16 de junio y concluirá este viernes 19. Durante las cuatro jornadas, los alumnos del último año de secundaria participan de talleres interactivos, demostraciones tecnológicas, charlas abiertas y distintas experiencias vinculadas a la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías.

En ese marco, Cascallares destacó la importancia de “generar espacios que acompañen a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida”. “Seguimos fortaleciendo el vínculo entre la educación secundaria y la universidad para que cada vez más estudiantes puedan proyectar su futuro, acceder a nuevas oportunidades y desarrollar todo su potencial”, expresó.

Sobre la “Semana del Futuro”

Es organizada por la Secretaría de Extensión de la UNaB, en articulación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown.

Tiene como objetivo que los futuros ingresantes puedan conocer de primera mano la vida universitaria, recorrer las instalaciones y acceder a información sobre la oferta académica, los requisitos de ingreso y las distintas alternativas de formación que brinda la casa de estudios.

En las jornadas se abordan temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación y el diseño aplicado a la educación, permitiendo a los participantes explorar las distintas carreras que dicta la universidad con una mirada innovadora y vinculada al desarrollo productivo de la región.

En la edición 2025 de la “Semana del Futuro” participaron más de 1.800 estudiantes provenientes de 46 instituciones educativas del distrito, consolidando a esta iniciativa como un espacio de referencia para la orientación vocacional y el acceso a la educación superior.