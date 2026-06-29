Claypole: fue el primero de su familia en ir a la facultad e irá a Francia para seguir sus estudios

Se trata de Mateo Medina. El viaje está previsto para agosto. El Municipio le brindó una ayuda económica que contribuirá a afrontar parte de su estadía en el exterior. Su historia.

Mateo Santiago Medina, vecino de Claypole y estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Electrónica, viajará a Francia para seguir sus estudios. Proyecta integrarse al sector aeroespacial y de la robótica. El Municipio acompañará su travesía.

¿Cómo será?

El browniano cursa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA). Recibió una beca que le permitirá cursar, durante dos años, en el país europeo. Será en el marco del programa "Doble Diploma" a partir del convenio que la mencionada Casa de Estudios tiene con la École CentraleSupélec de París.

Según detallaron, el acuerdo habilita a que los estudiantes destacados tengan la posibilidad de continuar sus estudios en Francia. Una vez finalizado ese período, deberán volver a la Argentina para terminar la carrera.

En este sentido, el acompañamiento de la Comuna contribuirá a afrontar parte del intercambio estudiantil en el exterior. El viaje está previsto para agosto.

La jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entregaron la ayuda económica en una reunión que tuvo lugar en la Casa de la Cultura en Adrogué. Mateo estuvo acompañado por su madre Eufemia Zolina Dupré.

Sobre el browniano

Es estudiante universitario de primera generación. Fue beneficiado con la beca debido a su excelente desempeño académico, que le ha permitido participar en importantes proyectos.

Además, está interesado en integrarse al sector aeroespacial y de la robótica, al desarrollo de vehículos autónomos no tripulados; además de promover tareas vinculadas al cuidado ambiental y al uso consciente de la tecnología.

“El Municipio continúa acompañando a nuestra gente, en este caso a Mateo cuyo esfuerzo y compromiso le han permitido ser beneficiado con esta beca que representa una oportunidad y nos llena de orgullo”, señaló Mariano Cascallares.