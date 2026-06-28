Firmaron su escritura 200 familias de cinco localidades de Brown

Participaron del acto Cascallares, Fabiani y Eichel. Toda la información.

En una emotiva jornada, 200 familias de cinco localidades firmaron su escritura. Se trata de un paso fundamental para acceder al título de propiedad de sus viviendas.

¿Cómo fue?

Participaron Mariano Cascallares; el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. Los beneficiarios pertenecen a los barrios Betharran, de Malvinas Argentinas; Don Orione, de San Francisco de Asís; La Tablada, de San José; Altos del Castillo, de Ministro Rivadavia, y al complejo de las 600 Viviendas, de Glew.

Durante el acto, se otorgaron escrituras de distintas operatorias: 36 de inmuebles fiscales bonaerenses, 134 en el marco de la Ley N° 10.830, dos del Instituto de la Vivienda para Don Orione, ocho del Instituto de la Vivienda y 20 por Prescripción Adquisitiva (Ley N° 24.320).

Además, previamente se concretó la firma de 18 prescripciones adquisitivas para vecinos del barrio La Cumbre y de dos escrituras correspondientes a un productor rural y al barrio Betharran.

"Cada una representa un derecho que se concreta y una enorme alegría para las familias brownianas. Seguimos trabajando para que cada vecino pueda contar con la seguridad de tener su casa en regla y con toda la documentación", destacó Cascallares.

Del acto también participaron la escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Natalia Navas ,y la gerenta de la Gerencia Escrituraria y Social del Instituto de la Vivienda bonaerense, Karina Karles. También el secretario de Gobierno del Municipio, Leonardo Herrera; la subsecretaria de Tierras, Rosana Riccieri, y los delegados de las distintas localidades.