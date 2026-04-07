Con una fiesta inspirada en “101 Dálmatas”, Magdalena celebró sus 102 años en Mármol

Nació en 1924 y trabajó muchos años con la reconocida modista Elsa Serrano. "Ella estaba chocha. Decía 'yo soy la más grande del hogar'”, contó su sobrina nieta Gabriela a De Brown. Conocé más.

Magdalena, una querida vecina de Almirante Brown, festejó sus 102 años con una celebración muy original. Es que la temática elegida fue “101 Dálmatas”, en un guiño a su propia historia, ya que logró superar esa emblemática cifra.

¿Cómo fue?

La fiesta se realizó el pasado viernes, 3 de abril, al día siguiente de su cumpleaños. Fue en el hogar donde reside en José Mármol. Allí compartió la jornada rodeada de su familia y seres queridos, en un ambiente cargado de afecto, risas y recuerdos.

La decoración y los detalles de la fiesta estuvieron inspirados en la clásica historia de los dálmatas, con referencias al icónico film. La elección no fue casual: Magdalena no solo alcanzó los 101 años, sino que fue más allá, convirtiendo ese número en un símbolo de vitalidad.

"Ella estaba chocha, contenta. Decía 'yo soy la más grande de acá, la más grande del hogar'. A 102 muy pocos llegan y está bien. Dentro de su deterioro por la edad, que le cuesta caminar, conoce a todos, te habla”, contó Gabriela, su sobrina nieta, a www.deBrown.com.ar.

Entre abrazos, saludos y muestras de cariño, la cumpleañera disfrutó de una tarde especial que quedará en su corazón para siempre. Por supuesto, no faltaron las tortas, las originales decoraciones y los regalitos para celebrar su vida.

Su historia

La browniana nació el 2 de abril de 1924, en Córdoba. Es la mayor de cuatro hermanas, de las cuales se alejó en su adolescencia como consecuencia de una tragedia familiar.

Con el paso del tiempo, Magdalena aprendió la profesión de costurera y lo transformó en sostén económico. Así fue como se trasladó a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades y encontró empleo rápido.

Trabajó muchos años con Elsa Serrano, reconocida modista que realizó diseños para Mirtha Legrand, Susana Giménez y Claudia Villafañe, entre otras figuras del espectáculo.

La browniana se jubiló pasados los 70 años y se mudó a Longchamps. Allí vivió hasta los 98 años y luego la trasladaron a un geriátrico en Guernica que ella misma eligió. Más tarde, vivió en una residencia de San José y hoy lo hace en José Mármol.