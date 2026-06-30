Escándalo en San Martín de Burzaco: suspendieron por seis meses al presidente

La medida se debe a un fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA por un partido de Tercera División que fue suspendido tras detectarse presuntas irregularidades con nueve jugadores. La información.

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con seis meses de suspensión al presidente de San Martín de Burzaco, Gabriel Alejandro Ostanelli. La medida surge tras un partido de Reserva que fue interrumpido, donde se expuso una presunta sustitución de identidad de futbolistas.

¿Qué pasó?

El episodio ocurrió durante el encuentro de Tercera B entre el “Azul” y Sportivo Dock Sud. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que una situación despertó las sospechas del árbitro.

Según el informe oficial, el juez llamó por su nombre al futbolista que figuraba con la camiseta número 5 en la planilla, quien aparecía registrado como Dylan Joaquín Ledesma. El mismo respondió espontáneamente que su nombre era Fabricio.

Esa contradicción motivó una nueva verificación de identidad durante el primer tiempo. Allí, el cuerpo arbitral advirtió que nueve jugadores no coincidían con las credenciales COMET presentadas antes del inicio del encuentro.

Los futbolistas involucrados fueron los de las camisetas 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17 y 19. Tras consultar con la Oficina de Árbitros, el juez resolvió suspender el partido durante el entretiempo.

A partir de ese informe, el Tribunal de Disciplina abrió un expediente y corrió traslado a las autoridades del club para que presentaran sus descargos antes de emitir una resolución definitiva.

Las consecuencias

A través del Boletín 6910, la AFA dio por perdido el partido a San Martín de Burzaco por 3-0 frente a Sportivo Dock Sud y le descontó seis puntos en el torneo de Tercera División de la Primera B. Además, impuso una multa económica a la institución.

En tanto, sancionó al presidente Ostanelli y a los entrenadores Cristian Ezequiel Motta y Roberto Eduardo Carboni con la prohibición absoluta de ejercer funciones administrativas, dirigenciales, técnicas o deportivas vinculadas al fútbol durante seis meses.

Según trascendió, San Martín de Burzaco habría presentado una apelación contra la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA. El club buscaría revertir las sanciones impuestas, aunque hasta el momento resta conocer la respuesta del organismo.