Condenaron a los acusados del crimen de Franco Saulle, el trader de Burzaco

Los sentenciados recibieron quince años de cárcel. Además, una mujer quedó imputada por "encubrimiento". Los detalles.

A más de un año del crimen de Franco Saulle, el trader asesinado frente de la casa de sus padres en Burzaco, condenaron a los dos acusados por el hecho. Recibieron la pena de quince años de prisión.

¿Cómo fue?

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora fue el encargado de dictar el fallo. Lo emitió tras un juicio desarrollado semanas antes de comenzada la feria judicial.

Los sentenciados fueron Kevin Gómez, apresado en Lomas de Zamora, y Kevin Adrián Navarro, capturado en Virrey del Pino. Además, la cuñada de Gómez, quien lo delató cuando secuestraron de su domicilio el auto utilizado en el crimen, quedó imputada por "encubrimiento".

Asimismo, durante la etapa previa al juzgamiento, la UFI 2 Descentralizada de Almirante Brown determinó la presencia en el lugar del homicidio de un tercer sospechoso. Pese a ello, nunca fue detenido.

El caso

Ocurrió el 8 de agosto del 2024. Un hombre bajó de un auto y, sin mediar palabra, le disparó a Franco Saulle mientras estacionaba para luego huir sin llevarse nada.

El joven, de 19 años, recibió un balazo a la altura del ojo derecho. Acto siguiente, fue trasladado por su propio padre en el vehículo del joven a la Clínica Espora de Adrogué.

Según trascendió en aquel momento, el rodado en el que se trasladaban los agresores, tenía pedido de secuestro activo por un robo cometido dos días antes del crimen.

Al principio todo apuntaba a que se había tratado de un "ajuste de cuentas" por la forma en que se había desencadenado el hecho y la actividad laboral del joven. Sin embargo, más tarde, los investigadores informaron que no descartaban de un "homicidio en ocasión de robo", aunque se le disparó a quemarropas sin sustraerle nada material y lamentablemente le quitaron la vida.