“BuscadorProp”, la plataforma pionera que nació en Adrogué y transformó la búsqueda inmobiliaria

Se destaca por ser una de las páginas con más ofertas de propiedades de zona sur. "Surgió de la necesidad de darle un espacio a las inmobiliarias para que publiquen y de ofrecerle a las personas que están buscando. Ser un nexo entre ambas partes”, afirmaron sus creadores a De Brown. La historia.

Adrogué es la cuna de una modalidad que cambió la forma de vincular inmobiliarias y usuarios. Hace 25 años, allí nació BuscadorProp, un proyecto familiar que se convirtió en una plataforma pionera en la búsqueda online de viviendas y departamentos.

Detrás de esta iniciativa está “Grupo Todo”, la empresa comandada por los hermanos Agostina y Nicolás Reggiani. Con casi tres décadas de experiencia en el desarrollo de webs para clientes de distintos rubros en la zona sur, supieron leer una demanda que no dejaba de repetirse.

Sus herramientas

BuscadorProp trabaja hoy con más de 700 inmobiliarias de la Región, lo que hace que su web concentre la mayor cantidad de oferta de este sector. Por ello, cuenta con innovadoras herramientas pensadas para afinar la búsqueda y facilitar el encuentro entre cada usuario y la propiedad que necesita.

1-Notificaciones: Si ingresaste a la página y las propiedades que están no te interesaron, podés seleccionar las características que querés (lugar, ambientes, precio, etc) y crear una alerta. Cuando se publique algo que cumpla con esos requisitos, te llegará un e-mail automáticamente avisándote.

2-“'Buscamos por vos": Es un formulario del portal. Los usuarios detallan allí sus preferencias, como la localidad, el precio, los ambientes, etc. Eso les llega a todas las inmobiliarias que tengan algo similar y hace que ellas se contacten con la persona directamente.

En este marco, Nicolás explicó que el mercado está "hiperdinámico" por lo que hay propiedades que ni llegan a publicarse en el portal. Esto es debido a que el sistema de "Buscamos Por Vos", además de enviar consultas directas, permite llevarle un contacto al martillero para que pueda darle propuestas al usuario con anticipación (incluso antes de subirlas a la web), como también ofrecerle algo similar o derivarlo a algún colega.

De esta manera, las dos herramientas mencionadas anteriormente resultan claves para aventajar a los otros postulantes.

¿Cómo surgió Buscadorprop?

Impulsados por el pedido constante de las inmobiliarias por un lugar donde publicar sus propiedades, dieron forma a BuscadorProp: una plataforma pensada exclusivamente para el sector, que con el tiempo se convirtió en el producto central de su compañía.

“Somos una empresa familiar y nació de la necesidad de darle un espacio a las inmobiliarias para que publiquen y de ofrecerle a las personas que están buscando. Ser un nexo entre ambas partes”, afirmó Agostina a www.deBrown.com.ar.

El desarrollo del portal implicó también un proceso de introducción a la digitalización en sus inicios, en un contexto donde lo online no era habitual en el sector.

“Íbamos a visitar a las inmobiliarias y les ofrecíamos este servicio. Nos contestaban que ya tenían un e-mail, creyendo que eso era una web. Les enseñamos de esto y fuimos armándolo desde ahí el portal. Adrogué fue pionera de búsqueda en zona sur, acompañar a las inmobiliarias a la digitalidad”, explicó.

Si bien la plataforma nació en la localidad browniana, con los años amplió su alcance y consolidó su presencia en toda la Región y el Gran Buenos Aires. También, desembarcó en la Costa Atlántica, donde fue un referente temprano, y hoy se proyecta hacia la zona oeste.

Actualidad

Nicolás, el otro pilar de la empresa, destacó que la actualización constante es una prioridad para ofrecer el mejor servicio a clientes y usuarios, motivo por el cual todo el equipo “realiza cursos y capacitaciones de forma permanente”.

Además, subrayó una de las características distintivas de BuscadorProp: el trabajo exclusivo con inmobiliarias matriculadas. “Esto es para darle seguridad a las personas”, contó. También, resaltó la vinculación con la sociedad, debido a que les “importa mucho” su impacto en la comunidad.

“En zona sur, trabajamos con ONGs y entidades como Colegios de Martilleros y Cámaras de Comercios buscando devolver un poco de lo que la empresa genera a la sociedad. Y, fundamentalmente, con la Universidad Nacional Guillermo Brown, que tenemos convenios de pasantías y consultoría”, sentenció a este medio.