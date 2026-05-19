Obras: ¿la línea Roca funcionará con servicio limitado durante dos años?

Trenes Argentinos lanzó dos licitaciones públicas para renovar la vía cuádruple del ramal que une Plaza Constitución con Temperley. ¿Cómo se desarrollarán estos trabajos?

Comenzó a circular la noticia sobre posibles complicaciones en el servicio del Ferrocarril General Roca debido a una importante obra que llevará adelante el Gobierno nacional. Ante las consultas de los usuarios, desde Trenes Argentinos aclararon a www.deBrown.comar que por el momento no hay un cronograma oficial de interrupciones, aunque sí confirmaron que habrá afectaciones parciales mientras avancen los trabajos.

¿Qué harán?

La intervención prevista será una de las más significativas de los últimos años en el sur del Conurbano bonaerense. La Empresa lanzó dos licitaciones públicas para renovar de manera integral la vía cuádruple del ramal que une Plaza Constitución con Temperley.

El proyecto abarcará un tramo de 17 kilómetros, aunque la renovación total alcanzará 68 kilómetros de vías debido a la modernización completa de las cuatro trazas ferroviarias. Las obras incluyen el recambio de rieles, durmientes y sistemas de fijación con tecnología de última generación.

Según informaron, se instalará riel largo soldado y durmientes de hormigón pretensado, lo que permitirá que las formaciones puedan circular a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. También se renovarán los Aparatos de Vía (ADV), fundamentales para los cambios de circulación entre vías.

Además, el plan contempla mejoras en pasos peatonales y vehiculares, incorporación de losetas premoldeadas en cruces y trabajos vinculados a seguridad operacional. Entre ellos, se destaca la reinstalación del sistema ATS (Automatic Train Stop), que detiene automáticamente los trenes ante señales en rojo o exceso de velocidad.

Las estaciones también tendrán modificaciones para mejorar la accesibilidad. En Gerli, se construirá una nueva escalera y un ascensor; mientras que en Lanús se sumarán tres ascensores y accesos adaptados.

En tanto, en Remedios de Escalada habrá ampliación de pasarelas y accesos laterales y en Temperley se realizará una intervención compleja por la gran cantidad de vías y conexiones ferroviarias.

¿Cómo afectará a los usuarios?

El proyecto se desarollará a los largo de 720 días corridos. Durante ese período, fuentes oficiales informaron a www.deBrown.com.ar que aún no está definido el cronograma exacto de funcionamiento del servicio. Sin embargo, se prevén afectaciones durante cinco horas nocturnas diarias que se irán definiendo con el avance de la obra.

Asimismo, podrían sumarse cortes más prolongados los fines de semana. Estos serán esporádicos y se irán analizando de acuerdo a las tareas que se requieran.