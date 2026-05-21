Transformaron un terreno baldío en una nueva plaza en Don Orione

Entre las mejoras, colocaron bancos y mesitas de hormigón e instalaron una red de luminarias LED. Los detalles.

Almirante Brown llevó adelante la recuperación, el equipamiento y la puesta en valor de un terreno baldío dentro del barrio Don Orione. Tras las obras realizadas, lo transformaron en una nueva plaza destinada al disfrute y encuentro de la comunidad.

¿Dónde está?

Se trata del espacio ubicado en la intersección de las calles Enrique Santos Discépolo y Burgos, donde primero se efectuó una limpieza integral del predio y el retiro de escombros.

Luego, se construyeron veredas y se colocaron bancos y mesitas de hormigón; además de que se instaló una nueva red de luminarias LED para reforzar la seguridad y mejorar el entorno urbano. En simultáneo, se concretaron trabajos de forestación.

En este marco, desde la Comuna informaron que las reformas no terminarán allí. Detallaron que próximamente se incorporarán juegos infantiles y arcos de fútbol.

“Seguimos recuperando y poniendo en valor espacios públicos en los distintos barrios de Almirante Brown para transformarlos en lugares de encuentro y recreación”, destacó Mariano Cascallares.

En tanto, completó: “Estas obras mejoran el entorno, brindan mayor seguridad y permiten que las familias puedan apropiarse de espacios que antes estaban abandonados”.