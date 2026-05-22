Alertan por la falta de entrega de medicación y pañales en el Cottolengo de Claypole

La entidad atraviesa una situación económica crítica. Esta realidad compromete la continuidad de los servicios que presta, producto del ajuste nacional en las áreas de Salud y Discapacidad. ¿Cómo ayudar?

Desde el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole manifestaron su preocupación por la interrupción en la entrega de medicación y pañales destinados a personas con discapacidad. Los insumos los otorgaba el programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

¿Cómo ayudar?

Según informaron desde la entidad, ubicada sobre Avenida Lacaze 3963, la provisión de estos productos esenciales no se realiza desde noviembre del año pasado. Se trata de una situación que afecta directamente a los residentes del hogar browniano y profundiza la emergencia que atraviesa el sector de discapacidad.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, desde el Pequeño Cottolengo compartieron un alias destinado a quienes puedan realizar aportes solidarios para contribuir con los residentes. Este es: COTTOLENGO.ORIONE.ES

Además, solicitaron colaboración y acompañamiento para visibilizar la problemática que viven. “Ayudanos a difundir esta situación”, expresaron.

La entidad local

Brinda atención y contención a 400 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad con una tarea social, sanitaria y de inclusión de gran relevancia.

Asimismo, asisten 100 alumnos a la escuela especial y son 30 los concurrentes al centro educativo terapéutico. Dicho espacio cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, voluntarios y religiosos.