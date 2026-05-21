Video: así se vería si Los Simpsons vivieran en Burzaco

Un instagramer recreó la ciudad. Se puede observar algunos de sus sitios reconocidos como la estación, el Monumento a la Bandera, el club San Martín de Burzaco, el Museo León Sempere y la Parroquia Inmaculada Concepción. Mirá las imágenes.

Un video inspirado en el universo de Los Simpsons comenzó a viralizarse y ya genera repercusión en redes sociales. La producción imagina cómo sería la vida de los personajes si habitarán en Burzaco.

¿Cómo es?

La pieza audiovisual, difundida por @nicolas_merele1 a través de Instagram, recrea escenarios, calles y sitios reconocidos de la localidad con la estética de la famosa serie animada.

Entre sus lugares, se puede observar la estación ferroviaria, el skate park lindero, el monumento a la Bandera en la plaza Manuel Belgrano, el colegio San José y la Escuela Nº3 Bernardino Rivadavia.

También los personajes recorren comercios destacados, clubes de fútbol como San Martín de Burzaco e Independiente, el museo León Sempere, la comisaría, la Parroquia Inmaculada Concepción y finalmente el helipuerto local.

En el clip se puede leer la consigna “¿Y si tu barrio fuera una animación? Hoy Burzaco se ve distinto… pero se siente igual”. La publicación despertó rápidamente la identificación de los brownianos quienes se sorprendieron por el resultado final y hasta pidieron nuevas versiones en otros puntos del distrito.

También en Longchamps

Pocos días atrás, la misma cuenta publicó otra versión ambientada con el foco puesto en Almirante Brown. En esa oportunidad, se trató de la localidad de Longchamps.

El contenido, que combina humor e inteligencia artificial, nuevamente logró trasladar la estética de la famosa serie a sitios característicos de la ciudad. Entre ellos, a la plaza del Obelisco- ubicada frente a la estación de trenes-, locales y bares.

Además, se puede ver a los personajes amarillos interactuar en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en la Unidad Pronto de Atención (UPA) y en el Círculo Social de Longchamps.