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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2697
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POLÍTICA
martes 19 de mayo de 2026

Se construye una opción vecinalista en Brown


Referentes de 25 movimientos vecinales y partidos locales se reúnen para conformar una alternativa en el municipio.   Están uniendo equipos técnicos con proyectos en común sobre los temas más sensibles, como la seguridad, la salud y la educación.

El objetivo de conformar un polo alternativo al kirchnerismo y al mileismo en Brown está encaminado a lograrse. 25 movimientos y partidos locales de Almirante Brown se están reuniendo con el objetivo de constituir una propuesta común de cara a los vecinos.

El único partido vecinal del distrito es Proyecto Brown, que promueve los encuentros en las localidades. Donde participan referentes independientes y otros que provienen de la militancia partidaria en el Justicialismo, radicalismo y el Pro, entre otros sectores.

El presidente de la ONG Compromiso Ciudadano, Mario Fuentes y el ex jefe de Policía, Carlos Perillo participaron de varios de los encuentros.

Los 25 movimientos están armando los equipos técnicos y profesionales para avanzar en proyectos puntuales en cada área.  Ya hay reuniones previstas de los equipos de seguridad, educación, salud, salud mental, empleo, medio ambiente y protección animal.

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