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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2736
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CULTURA
domingo 28 de junio de 2026

Convocan a bailarines, cantantes y actores para integrar el Cuerpo de Comedia Musical de Brown


Las audiciones serán desde el 1 hasta el 18 de julio. Conocé cómo participar. 

Con el objetivo de sumar nuevos talentos, se abrió una convocatoria para sumarse al Cuerpo Estable de Comedia Musical de Almirante Brown. La misma está dirigida a bailarines, cantantes y actores mayores de 18 años.

¿Cómo ser parte?

La propuesta apunta a vecinos interesados en desarrollarse en el ámbito artístico y participar de una experiencia de formación permanente. Las audiciones serán desde el 1 hasta el 18 de julio. Los interesados deberán enviar su solicitud al correo electrónico danyvitaller@hotmail.com.

Las pruebas se realizarán en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224, en el centro de la localidad. Allí, se desarrollarán las actividades vinculadas a esta nueva convocatoria.

Las audiciones estarán a cargo del director Daniel Vitaller, quien encabezará la selección de los nuevos integrantes. La búsqueda está orientada a artistas vinculados al canto, la actuación y la danza.

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