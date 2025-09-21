Lun, 22/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2457
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
domingo 21 de septiembre de 2025

Después de su puesta en valor, inauguraron la nueva plaza Libertad de Longchamps


La jornada incluyó inflables, juegos y las actividades preparadas al aire libre. Participó el intendente Mariano Cascallares. ¿Cómo quedó?

Luego de un intenso trabajo integral, inauguraron la nueva plaza Libertad, en Longchamps. Se trata de un espacio que fue renovado para el esparcimiento de las familias brownianas.

 

¿Cómo fue?

El lugar se ubica en el cruce de Beltrame Castillo y Garín. El intendente Mariano Cascallares participó de la actividad y dialogó con los vecinos que se acercaron a disfrutar de los inflables, juegos y las actividades preparadas al aire libre.

La puesta en valor de la plaza incluyó la construcción de un playón y la instalación de juegos inclusivos. Además, se rellenó el predio para evitar anegamientos, se sumaron caminos y paseos; bancos y mesas de hormigón. También luminarias led; cestos de basura, parquización y se realizaron mejoras en las calles paralelas.

“Seguimos recuperando espacios verdes para que nuestros vecinos disfruten en familia y consolidar al distrito como pulmón ambiental del Conurbano”, sostuvo el jefe comunal.

La obra forma parte de las políticas públicas del Municipio para poner en valor diferentes predios y se suman a los tres parques recientemente inaugurados. Estos son la Quinta Rocca en el predio de la UNaB, el parque saludable Carrillo y el parque Don Orione.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram