Después de su puesta en valor, inauguraron la nueva plaza Libertad de Longchamps

La jornada incluyó inflables, juegos y las actividades preparadas al aire libre. Participó el intendente Mariano Cascallares. ¿Cómo quedó?

Luego de un intenso trabajo integral, inauguraron la nueva plaza Libertad, en Longchamps. Se trata de un espacio que fue renovado para el esparcimiento de las familias brownianas.

¿Cómo fue?

El lugar se ubica en el cruce de Beltrame Castillo y Garín. El intendente Mariano Cascallares participó de la actividad y dialogó con los vecinos que se acercaron a disfrutar de los inflables, juegos y las actividades preparadas al aire libre.

La puesta en valor de la plaza incluyó la construcción de un playón y la instalación de juegos inclusivos. Además, se rellenó el predio para evitar anegamientos, se sumaron caminos y paseos; bancos y mesas de hormigón. También luminarias led; cestos de basura, parquización y se realizaron mejoras en las calles paralelas.

“Seguimos recuperando espacios verdes para que nuestros vecinos disfruten en familia y consolidar al distrito como pulmón ambiental del Conurbano”, sostuvo el jefe comunal.

La obra forma parte de las políticas públicas del Municipio para poner en valor diferentes predios y se suman a los tres parques recientemente inaugurados. Estos son la Quinta Rocca en el predio de la UNaB, el parque saludable Carrillo y el parque Don Orione.