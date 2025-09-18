Brown llega a los cien “Puntos Seguros” instalados en todas las localidades

A través de estos dispositivos, los vecinos podrán alertar sobre alguna situación de emergencia. Los detalles.

Con el objetivo de potenciar las herramientas para prevenir el delito, Almirante Brown se encuentra próximo a instalar sus primeros cien “Puntos Seguros”. Estos se encuentran en los diversos espacios públicos de las doce localidades.

¿Dónde están?

Ya hay colocados un total de 88 en el distrito. Actualmente, el Municipio concreta la instalación de doce nuevos. Estos se ubican en avenida Espora y Blas Parera (UNaB), Burzaco; Cané y Mitre (plaza Almafuerte) en Glew; Santa Ana y Mitre (plaza Che Guevara) en San José; Uruguay y Aquino (plaza Claudia Molina) en Claypole, y Benito Quinquela Martín y Derqui (plaza El Círculo) en Malvinas Argentinas.

También en Dardo Rocha y La Calandria (plaza San Agustín) en San Francisco Solano; en plaza Azopardo de Adrogué; plaza Néstor Kirchner de Burzaco, y en Rocha y Mitre (plaza Churches) en José Mármol. Se está determinando la ubicación de los tres puntos restantes.

¿Cómo funcionan?

Los dispositivos tienen un botón que al accionarlo se comunica automáticamente con los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM). De este modo, los vecinos pueden alertar por temas de inseguridad, accidentes, atención de una persona descompuesta, incendios o violencia de género.

Para cada situación se enviarán los móviles adecuados ya sean patrulleros, ambulancias o bomberos. Además, cada tótem cuenta con una cámara donde se puede visualizar a la persona que necesita ayuda.

"Con el objetivo de potenciar las herramientas para prevenir el delito y brindarles más seguridad a las familias brownianas continuamos instalando Puntos Seguros para alertar sobre emergencias en la vía pública", indicó el intendente Mariano Cascallares.

Por su parte, la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, aseguró: “Desde el Municipio seguimos sumando más herramientas para la seguridad. Los tótems representan un instrumento adicional a las cámaras de seguridad, los corredores escolares, las alarmas comunitarias, la App Brown Previene con botón de pánico, y los nuevos móviles policiales y motos de alta cilindrada para las tareas de patrullaje”.