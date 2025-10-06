Detuvieron a dos policías de Brown por privar de la libertad a un hombre y exigir recompensa

Ocurrió en San José. Lo asaltaron en su propiedad y además le solicitaron a la familia 10 mil dólares para liberarlo. ¿Cómo fue?
Tres policías de las comisarías de San José y José Mármol quedaron detenidos en las últimas horas. Se los acusa de interceptar a un hombre, privarlo de su libertad y luego exigirle a su familia dinero para dejarlo en libertad. Hay dos sospechosos prófugos.
Todo comenzó cuando cinco oficiales se desplazaban en un móvil rumbo a un allanamiento por una causa por narcotráfico. En el camino, sorprendieron a una camioneta relacionada con la investigación, en San José. Sin embargo, esta no poseía impedimentos judiciales.
Según trascendió, los efectivos habrían apuntado con armas al conductor y le exigieron ir hasta su vivienda. Allí, les habrían sustraído $100 mil pesos, relojes, una moto y la camioneta.
Luego, se comunicaron con la familia para reclamar 10 mil dólares para su rescate. La entrega la pactaron en el Bingo de San Francisco Solano y la liberación fue posteriormente en el barrio La Perla, de Temperley.
Finalizó con la detención de tres policías. Están acusados de “privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En tanto, los otros dos oficiales siguen prófugos y son intensamente buscados. Interviene en la causa la UFI N°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
