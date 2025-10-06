Lun, 06/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2471
lunes 6 de octubre de 2025

Detuvieron a dos policías de Brown por privar de la libertad a un hombre y exigir recompensa


Ocurrió en San José. Lo asaltaron en su propiedad y además le solicitaron a la familia 10 mil dólares para liberarlo. ¿Cómo fue?

Tres policías de las comisarías de San José y José Mármol quedaron detenidos en las últimas horas. Se los acusa de interceptar a un hombre, privarlo de su libertad y luego exigirle a su familia dinero para dejarlo en libertad. Hay dos sospechosos prófugos.

 

¿Qué pasó?

Todo comenzó cuando cinco oficiales se desplazaban en un móvil rumbo a un allanamiento por una causa por narcotráfico. En el camino, sorprendieron a una camioneta relacionada con la investigación, en San José. Sin embargo, esta no poseía impedimentos judiciales.

Según trascendió, los efectivos habrían apuntado con armas al conductor y le exigieron ir hasta su vivienda. Allí, les habrían sustraído $100 mil pesos, relojes, una moto y la camioneta.

Luego, se comunicaron con la familia para reclamar 10 mil dólares para su rescate. La entrega la pactaron en el Bingo de San Francisco Solano y la liberación fue posteriormente en el barrio La Perla, de Temperley.

 

La investigación

Finalizó con la detención de tres policías. Están acusados de “privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En tanto, los otros dos oficiales siguen prófugos y son intensamente buscados. Interviene en la causa la UFI N°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

