Día del Niño: los pequeños gigantes que hacen historia

domingo 16 de agosto del 2020

El talento y carisma los llevó a ser protagonistas en diferentes ámbitos. Hoy, siendo chicos, triunfan y no paran de crecer. ¿Quién son?

Este domingo, Argentina celebra un Día del Niño muy especial. Es que la pandemia truncó muchos de los planes y obligó a crear alternativas virtuales desde casa. Así, los más chiquitos deberán hacer un esfuerzo más y adecuar este festejo tan esperado al contexto de emergencia sanitaria.

Ser chicos hoy

Respecto a otras épocas, la infancia fue mutando y reversionandose. Actualmente, los más pequeños tienen un mayor estímulo, cuentan con herramientas tecnológicas que manejan como nadie y desarrollan sus capacidades y habilidades a una menor edad. Están potenciados y logran crecer en diferentes ámbitos.

En Almirante Brown, muchos de nuestros niños ya son protagonistas. Se destacan por su voz, sus dotes actorales o por ser prometedores periodistas. Otros por sus hazañas en el deporte o por la activa presencia en redes. Hoy recordamos algunas de las historias que tocaron nuestros corazones.

Luz, cámara, acción

Isabella Cilia tiene seis años, es oriunda de Rafael Calzada y promete en el mundo de la actuación. A su corta edad, participó del premiado film “Hogar”, dirigido por Maura Delpero y coproducido con Italia.

También filmó un micro programa para el prestigioso canal Disney Junior. Se trató de “Exploradores ¡A jugar al aire libre!" Su espontaneidad y carisma le permitieron ser nuevamente seleccionada. Hoy se transmite en forma diaria en toda Latinoamérica y es doblado también en portugués.

Por la misma senda, viene Joaquín Rapalini, de 14 años y vecino de Burzaco. Cuenta con varias películas en su currículum. La última fue “Respira”, un thriller nacional, protagonizado por Sofía Gala, Lautaro Delgado Tymruk y Leticia Bredice.

Su talento lo llevó a formar parte de la magia del cine, recorrer los estudios de grabación y codearse con las grandes figuras del espectáculo.

Pequeños deportistas

Con sólo 11 años, Benjamín Cáceres se convirtió en un ejemplo de lucha e inclusión. Es arquero de los mejores que tiene la Liga Competitiva de Fútbol de Almirante Brown (LIFAB).

Sufre una malformación congénita y debieron amputarle una pierna. Se crió con muletas pero eso no le impidió cumplir su sueño de jugar al fútbol. En 2017, producto de que la tibia era muy pequeña y en las infecciones estaban afectando al hueso, le quitaron la rótula y desde ese momento cuenta con una prótesis.

Actualmente, gracias a su sacrificio y pasión por lo que hace, sale a la disputar los encuentros a cancha completa en el Club 9 de Julio de Glew y hasta lo buscan desde otras instituciones.

En el golf, brilla Benjamin Veas. Tiene 13 años, es de Burzaco y una de las máximas figuras de este deporte a nivel nacional. A fines del 2019, se consagró Subcampeón Metropolitano. Además, obtuvo la Copa Taihade y el segundo lugar en la categoría Neto-Metro Junior Tours. Su carrera promete y continúa sumando títulos. Se posiciona cada vez mejor para meterse en el ranking de mayores.

San Francisco Solano también esconde otra joya del deporte. Se trata de la pequeña patinadora Jazmín Herrera. Con sólo 10 años, ya consiguió diferentes logros y reconocimientos. El año pasado se presentó en el Torneo de la Costa, que se llevó adelante en Mar de Ajó, y fue campeona en dos categorías: free y estilo libre. Además de esta sólida presentación, ya había conseguido el tricampeonato en la Liga LISPA en estilo libre y el Open Internacional.

Voces que enamoran

Valentina Alfonso, de 12 años, es vecina de Burzaco y desde su nacimiento convive con una discapacidad visual. Desde muy pequeña deslumbra a todos con su voz. Este talento la llevó a presentarse en el segmento “Pequeños Gigantes” del programa de Susana Giménez e impactó con su interpretación.

“Desde que aprendió a hablar, canta. No para nunca. Siempre me decían que la lleve con algún profesor, pero no les prestaba mucha atención. Ahora, hace tres años toma clases en Turdera”, había contado su mamá a este medio.

Otro de los niños que se abre paso con su talento es Simón Díaz Fracas, un pequeño cantautor de 9 años. Vive en Burzaco y compone letras infantiles que hablan de sus vivencias, emociones y sueños. También hace referencia a animales, monstruos y superhéroes.

Junto a su familia, logró concretar su sueño. En 2019, lanzó su primera producción discográfica “Los viajes por los mundos de Simón”. Fue en en el marco de un gran show realizado en un teatro lomense. En este camino de la música, el browniano tiene su propia banda que lo acompaña y muchos nuevos proyectos que concretar.

Un pequeño colega

Se trata de Juan José Díaz de 7 años y vecino de Glew. Empezó haciendo entrevistas en su canal de Youtube “El Mundo de Juanjo”. Su faceta de cosplayer fue el puntapié para arrancar con esta iniciativa que ya es un éxito.

Meses atrás, sorprendió con una entrevista a María Antonieta de las Nieves, la actriz que encarnó a la Chilindrina en "el Chavo del 8". “Para mí fue un sueño hacer la nota. Fue un lujo”, expresó el niño en aquella oportunidad.

¿Por qué celebramos?

El Día del Niño comenzó a festejarse en Argentina en 1960. Desde entonces, fue el primer domingo de agosto. Sin embargo, en 2003, por pedido la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y debido a cuestiones comerciales, se trasladó al segundo. Pero, desde 2013, también por otra solicitud de la misma entidad, pasó al tercero.

El origen de la fecha data de 1956, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a todos los países a que celebraran el Día Universal del Niño en la fecha que consideraran conveniente.