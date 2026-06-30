Dictarán un seminario intensivo de actuación frente a cámara en Adrogué

La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa. ¿Cómo participar?

Con el objetivo de acercar a los vecinos al lenguaje audiovisual, se llevará adelante un seminario intensivo de actuación frente a cámara. Está dirigido a personas interesadas en iniciarse o profundizar su experiencia en el ámbito del cine, la televisión y los medios digitales.

¿Cómo participar?

Los encuentros se realizarán todos los miércoles de julio, de 18 a 19.30 hs. Será en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa.

La propuesta estará a cargo del licenciado Marcelo Italiano. Durante los encuentros se abordará aspectos vinculados a la expresión escénica, el trabajo actoral y las particularidades que presenta la interpretación frente a las cámaras.

El seminario está orientado tanto a quienes deseen dar sus primeros pasos en la actuación como a aquellas personas con experiencia que busquen incorporar nuevas herramientas y conocer las dinámicas propias de las producciones audiovisuales.