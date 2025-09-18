¿Dónde voto?: ya se puede consultar el padrón definitivo para las elecciones de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el acceso al listado definitivo. Toda la información.

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que ya se encuentra a disposición de todos los vecinos el padrón definitivo. De este modo, se puede acceder con antelación a los datos de lugar y mesa de votación.

¿Cómo consultarlo?

En primer lugar, se deberá ingresar al sitio oficial del organismo. Podes hacerlo haciendo clic aquí. Luego, completar el número de DNI, género, distrito y un código de validación.

Con estos datos, el sistema brindará el nombre del establecimiento asignado con su respectiva dirección, número de mesa y de orden, fundamental para agilizar el proceso.

Otra alternativa

Por otra parte, el CNE indicó que habilitó también un "chatbot" en WhatsApp para "resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año". El número es el +54 911 2455-4444.

En ese sentido, precisaron que mediante esta herramienta se canalizarán dudas respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del sufragio, entre otras cuestiones.