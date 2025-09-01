Lun, 01/09/2025 |
POLÍTICA
lunes 1 de septiembre de 2025

Habrá transporte público gratuito durante las elecciones


La medida busca facilitar el traslado a los lugares de votación. Los recorridos tendrán frecuencia de sábado. Toda la información. 

El Gobierno bonaerense estableció que el transporte público de pasajeros será gratuito durante el domingo 7 de septiembre, en todo el territorio. Lo mismo sucederá en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

La medida

Fue publicada este jueves en Boletín Oficial. Incluye a los colectivos urbanos e interurbanos de media distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná. Los recorridos tendrán frecuencia de sábado.

Al respecto, el titular de la cartera provincial, Martín Marinucci, expresó: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”.

Finalmente, con el fin de ampliar el alcance, el Ministerio invitó a todos los municipios de la Provincia a adherir a esta medida en las líneas locales.

