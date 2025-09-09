El nuevo vecinalismo de Brown celebró su elección

Nuevos Aires logró 12 mil votos a solo 2 meses de su creación, superando a partidos históricos y estructuras fuertes. Además, fiscalizó todos los colegios. Los detalles.

Nuevos Aires para Almirante Brown, la lista encabezada por Federico Fuentes sorprendió por su cosecha de votos, peleando con el Frente de Izquierda por el tercer lugar y doblando en cantidad de votos a Somos Buenos Aires, la alianza compuesta por el radicalismo, la coalición cívica, autoridades de la Universidad de Almirante Brown y sectores del PJ disidente. Por otra parte, en las mesas de migrantes, Nuevos Aires resultó la tercera fuerza.

“Nuestro gran equipo lo hizo posible, una Nueva Acción Ciudadana se creó en Almirante Brown y decidió competir en total desigualdad de condiciones con las fuerzas tradicionales, pero a la vez con total seriedad e hidalguía” indicó Nuevos Aires en un comunicado donde agradeció el respaldo de los vecinos y de todas las personas que ayudaron en el comicio.

“Como espacio, concurrimos solos a las elecciones con una propuesta sana, juvenil y constructiva. Como respuesta recibimos el apoyo de miles de vecinos”, aseguraron.

Y agregaron: “Esto recién empieza. Con la misma humildad que comenzamos, seguiremos trabajando”.

También manifestaron su satisfacción por lograr fiscalizar los 235 centros de votación y contar con todas las actas de escrutinio. “Es demasiado para tan poco tiempo de organización”, admitieron.

