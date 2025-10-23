Elecciones 2025: ¿Cómo se votará con la Boleta Única de Papel en Brown?

El mismo sistema se usará en todo el país el próximo domingo aunque, dependiendo del lugar, cambiará la cantidad de categorías. Conocé más.

Las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre tendrán una particularidad. Es que por primera vez se utilizará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP). Esta reúne a todos los candidatos en una misma boleta.

¿Cómo votar?

De acuerdo a su diseño, en la BUP los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales). Junto a cada cargo habrá una casilla en blanco donde, con cualquier tipo de marca, el elector señalará al candidato seleccionado.

La cantidad de categorías variará según dónde votes. En el caso de la provincia de Buenos Aires (incluyendo Almirante Brown), se escogerán diputados nacionales, por lo que habrá que indicar solo una opción. En tanto, en Capital Federal y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se decidirá además senadores.

En este marco, la autoridad de mesa le entregará al ciudadano un ejemplar de la boleta única que incluirá a todos los partidos y candidatos. También le dará una lapicera indeleble.

La BUP se deberá completar al ingresar al cuarto oscuro o cabina electoral. Una vez elegida la opción por categoría, habrá que plegarla en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto e introducirlo en la urna. Un dato a tener en cuenta es que ya no se utilizará sobre.

El paso a paso

¿Qué pasa si mi boleta está fallada o me equivoco al marcar?

Según informaron desde la Cámara Electoral, en los casos de destrucción, error u otra circunstancia que genere la necesidad de reemplazar la BUP entregada, el elector deberá informar a la autoridad de mesa esas circunstancias, devolver la boleta y se le repondrá otra. Se dejará constancia de ello en acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral. En este marco, el ciudadano jamás deberá decir a quién va a votar.