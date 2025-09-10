En Brown, "La Libertad no avanzó" y estuvo muy por debajo de sus expectativas

Quedaron a más de 25 puntos de Fuerza Patria y perdieron una gran cantidad de votos respecto a 2023. Críticas dentro del espacio por la dura derrota y la insuficiente fiscalización. La información.

Uno de los lugares donde más se sintió el fuerte traspié de La Libertad Avanza fue Almirante Brown. Un distrito sobre el que se apuesta fuerte, con tres candidatas a legisladoras y marcando en el inicio de campaña que iban a ganar en el Municipio.

Se basaban en reunir los votos de 2023, cuando entre LLA y Juntos por el Cambio obtuvieron 42 puntos por separado. Sin embargo, pese al dominio casi absoluto del espacio del Presidente Javier Milei en la lista encabezada por Ariel Vieyra, el domingo obtuvieron 28 puntos y fueron doblados en cantidad de votos por el frente Fuerza Patria en Brown, que lidera el intendente Mariano Cascallares.

Dentro del espacio ya comenzó la autocrítica, que todavía no se manifestó en Brown. El diputado electo Maximiliano Bondarenko indicó que se sintió la situación económica en los barrios del Conurbano y puso como ejemplo a su propia madre, que con su jubilación “no puede llegar a fin de mes y la plata se le termina el día 15”.

Desde el movimiento “Las fuerzas del cielo” que responde a Santiago Caputo, hombre fuerte del gobierno de Milei, arremetieron fuerte contra el armador Sebastián Pareja y lo responsabilizaron de la derrota. Cabe mencionar que Brown es uno de los distritos donde Pareja tuvo el manejo de las listas.

A nivel local, “Las fuerzas del cielo” ya habían manifestado su disconformidad con el armado de la lista municipal por medio de un comunicado con durísimas críticas.

Ahora también apuntaron que no se logró fiscalizar todo Almirante Brown “por los muy malos manejos de los organizadores”.