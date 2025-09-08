Con más del 53%, Fuerza Patria arrasó en Brown

La lista del peronismo local conducido por el intendente Mariano Cascallares le sacó 25 puntos de ventaja a La Libertad Avanza. Los datos.

Pasadas las 21 hs, se conocieron los primeros resultados en las elecciones legislativas bonaerenses. En Almirante Brown, Fuerza Patria, cuya lista de concejales es liderada por Paula Eichel, se ubicó a la cabeza.

Según los datos oficiales, ya se escrutaron el 82% de las mesas. Los primeros resultados revelaron que el frente peronista, comandado a nivel local por el intendente Mariano Cascallares, obtuvo el 53,94 % de los votos.

En segundo lugar, se posicionó La Libertad Avanza con el 28,46%. En Almirante Brown, la lista de concejales es encabezada por Ariel Vieyra. Mientras que, con el 5,83%, en el tercer puesto se ubicó Frente de Izquierda y de Trabajadores, el espacio liderado por Mónica Méndez.

En cuarto lugar, se ubica el sorprendente vecinalismo de “Nuevos Aires” con 4 puntos encabezado por Federico Fuentes, enviando al quinto lugar al frente compuesto por el radicalismo del rector de la UNAB, Pablo Domenichini, y la Coalición Cívica que orilla los 2 puntos.

NOTICIA EN DESAROLLO