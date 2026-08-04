Con el objetivo de volver a la victoria, Claypole juega el partido pendiente

Recibirá hoy, martes 4 de agosto, a Juventud Unida. La previa aquí.

Claypole se pone al día en un partido clave para alejarse del fondo de la tabla y soñar todavía con el Reducido. Con el objetivo de cortar la racha negativa, disputará el duelo pendiente de la 20° fecha, que se había postergado por el regreso de la Selección Argentina tras el Mundial.

En ese marco, recibirá hoy, martes 4 de agosto, a Juventud Unida en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. El encuentro se pondrá en marcha a las 15 hs, con arbitraje de Guido Mascheroni.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” cayó 3-1 ante Luján el pasado fin de semana y profundizó su mal momento. Acumula cinco partidos sin victorias y sólo ganó una de sus últimas doce presentaciones, con un balance de siete derrotas y cuatro empates.

Esta racha lo hizo retroceder en la tabla de posiciones y lo obligó a mirar de cerca la pelea por la permanencia. Suma 22 puntos y se encuentra apenas uno por encima del último de la Zona B. En tanto, está a seis de los puestos de Reducido.

Juventud Unida, por su parte, no tuvo actividad el fin de semana debido a que su partido fue suspendido por las intensas lluvias. En su última presentación venció 3-1 a Cambaceres, resultado que le permitió alcanzar las 25 unidades y ubicarse en la 10° del Grupo A.