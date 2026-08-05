Pequeños futbolistas desplegaron la bandera de Malvinas del Mundial en la Copa Longchamps

Los chicos de la categoría 2017 de Los Studs y Atlético Blanco posaron antes de la final del torneo con el trapo que se volvió un símbolo en las últimas semanas, luego de los festejos ante Inglaterra. La información.

La categoría 2017 de Los Studs y Atlético Blanco dejaron una foto cargada de simbolismo en la final de la Copa Longchamps. Antes del partido, los chicos posaron con una tela que decía "Las Malvinas son argentinas", una consigna que en las últimas semanas volvió a ganar protagonismo en la sociedad argentina.

¿Cómo fue?

El gesto no pasó desapercibido. El “trapo” que llevaron los pequeños futbolistas es una réplica de una de las banderas más recordadas del Mundial, cuando la Selección Argentina la desplegara tras vencer a Inglaterra en semifinales.

La imagen recorrió el mundo y despertó una enorme repercusión. En Argentina, el episodio potenció con fuerza la cuestión Malvinas en la conversación pública y deportiva, generando una ola de expresiones que se extendió mucho más allá de la Copa del Mundo.

En los últimos días, se vio a distintos equipos de los torneos nacionales posando con banderas similares antes de sus partidos. Si bien en las tribunas fue un mensaje que siempre estuvo presente, también aparecieron numerosas réplicas a la lucida luego de la victoria ante los ingleses.

El origen

La bandera que exhibió la Selección Argentina no había sido preparada por los jugadores. Durante los festejos posteriores a la victoria frente a Inglaterra, un grupo de hinchas que se encontraba en una de las tribunas logró acercársela a los futbolistas.

Una vez en el campo de juego, los integrantes del plantel la levantaron frente a las cámaras y celebraron con ella junto a los miles de argentinos presentes. Esa imagen se viralizó rápidamente y terminó convirtiéndose en una de las fotos más emblemáticas del Mundial.

Con el correr de los días, la bandera se transformó en un símbolo que comenzó a replicarse en canchas de todo el país, desde estadios de Primera División hasta clubes de barrio y torneos infantiles, como ocurrió en la final de la Copa Longchamps. Hasta se trasladó a remeras, calcomanías y más.