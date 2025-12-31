Falta de agua en Brown y la Región: ¿A qué se debe?

Desde AySa emitieron un comunicado. Los detalles.

Un fin de año caluroso se espera para hoy en AMBA. Este escenario se ve agravado en horas de la mañana por la falta de agua en varias localidades de la Región, lo que no permite a los vecinos refrescarse y dificulta las tareas diarias.

Almirante Brown es una de las zonas afectadas, junto con CABA, Quilmes, Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora. En estas áreas se espera que la máxima alcance los 38°, aunque podrían reportarse chaparrones en algunos sectores.

¿Qué ocurre?

Desde AySa emitieron un comunicado. "Debido a un corte de energía eléctrica ajeno a la empresa, registrado durante la madrugada en el AMBA en un contexto de altas temperaturas y elevada demanda del sistema eléctrico, se vieron afectadas la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en Quilmes, y cinco estaciones elevadoras que abastecen de agua a la red en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense", informaron.

En este marco, detallaron que las instalaciones perjudicadas corresponden a los sistemas de producción y distribución de agua potable. Estas demandan una "gran cantidad de energía para su normal funcionamiento".

Si bien por el momento no hay un horario estimado para la normalización de la prestación, resaltaron que ya se encuentran finalizando las tareas para volver a poner en marcha el servicio. No obstante, las zonas anteriormente mencionadas podrían registrar baja presión o falta de agua durante la jornada.

A raíz de esto, solicitaron a los usuarios extremar el cuidado de este recurso y priorizarlo para actividades esenciales ante las altas temperaturas. Asimismo, agregaron que para consultas pueden comunicarse con sus canales oficiales.

Ayuda