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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2647
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SOCIEDAD
martes 31 de marzo de 2026

Nuevo finde XL: ¿Cómo funcionará la recolección de residuos en Brown?


Conocé el cronograma en el feriado.

Este año, la Semana Santa coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una de las fechas más significativas del país. En este sentido, desde el Municipio de Almirante Brown informaron cómo será el funcionamiento del servicio de recolección de residuos durante el feriado.

 

El cronograma

Según explicaron desde la Comuna, los camiones no circularán por las calles del distrito este viernes 3 de abril. En tanto, el día previo, jueves 2, y el sábado 4, la prestación será normal.

En este escenario, aconsejaron a los brownianos no sacar las bolsas de basura a la vía pública. De este modo, se evitará la acumulación de residuos y posibles inconvenientes en caso de lluvias.

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