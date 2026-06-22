Incorporaron nueva flota de camiones de recolección de residuos y máquinas en Brown

La jornada estuvo encabezada por Cascallares, Fabiani y Eichel. La información.

Para fortalecer las tareas de higiene urbana y recolección, Almirante Brown presentó una nueva flota de camiones y maquinarias cero kilómetro. La actividad se llevó adelante en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia.

¿Cómo fue?

La jornada estuvo encabezada por Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete, Paula Eichel y el intendente Juan Fabiani. Además de autoridades de Hesurmet, la empresa encargada de prestar el servicio de recolección en el distrito.

La incorporación incluyó diez camiones Iveco 0 kilómetro equipados con distintos sistemas para la recolección y transporte y una barredora aspiradora de última generación y una cargadora frontal.

Se sumaron seis camiones Iveco 170 4x2 automáticos con cajas compactadoras de residuos de 17 metros cúbicos y dos unidades de las mismas características equipadas con cajas compactadoras de 21 metros cúbicos. También un camión Iveco Tector con minicompactadora de 10 metros cúbicos.

Asimismo, se incorporó una barredora aspiradora Econovo Ecobaos 600 montada sobre camión Iveco, un camión con caja volcadora de 16 metros cúbicos y una cargadora frontal Lonking con balde de dos metros cúbicos de capacidad.

Mejor servicio

Desde la Comuna remarcaron que estas nuevas unidades fortalecerán la capacidad operativa destinada a la recolección de residuos, la limpieza urbana, el mantenimiento de espacios públicos y la asistencia logística.

“Nos permite seguir mejorando los servicios que llegan a cada barrio de Almirante Brown para brindar respuestas más eficientes a nuestros vecinos”, destacó Cascallares.

Participaron de la jornada los secretarios de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; y de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; la subsecretaria a cargo de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; y el director general de Control Técnico de Servicios, Diego Mari.