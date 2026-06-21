Glew: debieron evacuar un tren por la caída de un cable

A raíz de esto, el ramal Alejandro Korn funcionó con servicio limitado. Los detalles.

Una formación del tren Roca fue evacuada este viernes, 19 de junio, cuando circulaba entre Glew y Guernica. Ocurrió alrededor de las 23 hs.

A raíz de esto, durante la jornada del sábado, personal especializado trabajó en la reparación del sistema eléctrico. Esto provocó demoras e interrupciones en el servicio.

¿Qué sucedió?

Una parte de la catenaria, el sistema de cables aéreos que suministra electricidad, cayó sobre la formación ferroviaria. La situación generó momentos de tensión entre los usuarios, quienes debieron descender del tren afectado.

Tras el incidente, personal ferroviario trabajó en la zona para reparar los daños y restablecer el suministro eléctrico. El servicio del ramal Alejandro Korn circuló de manera limitada entre Plaza Constitución y Glew, provocando inconvenientes para los vecinos.