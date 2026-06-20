Sáb, 20/06/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2728
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
sábado 20 de junio de 2026

Un hombre se descompensó y cayó sobre las vías en Calzada


El hecho provocó demoras y limitaciones en el servicio del tren. Conocé más.

Momentos de tensión se vivieron este viernes, 19 de junio, en la estación de Rafael Calzada. Un hombre sufrió una descompensación y terminó en las vías del tren

¿Qué pasó?

Según informaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, el hecho sucedió alrededor de las 19 hs. Tras la alerta, personal de emergencia acudió rápidamente para asistirlo. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconocen el estado actual de salud del hombre.

Mientras se desarrollaba el operativo, el servicio ferroviario funcionó con recorrido limitado, lo que generó demoras para los usuarios del ramal Bosques vía Temperley. Minutos más tarde, se normalizó la situación y el servicio retomó su funcionamiento habitual.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram