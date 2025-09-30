Le vaciaron su cuenta a un vecino de Adrogué: cayó un cartero y el encargado de un edificio

La víctima denunció que no había recibido su tarjeta de débito. Conocé cómo era el modus operandi.

Luego de la denuncia de un cliente bancario en Adrogué, la Policía detuvo a un cartero y al encargado de un edificio en medio de allanamientos en distritos vecinos. Están acusados de participar en una estafa por más de 20 mil dólares y más de 2 millones de pesos a través de la sustracción de una tarjeta de débito.

¿Cómo fue?

Según trascendió, la investigación comenzó en mayo pasado. Fue cuando el cliente se quejó porque nunca recibió el plástico que había solicitado a la sucursal.

Posteriormente, advirtió movimientos sospechosos en su cuenta. Primero, el retiro de 2.624.667 pesos desde un cajero automático de Lanús y luego una transferencia de 20.984 dólares a un alias desconocido.

Tras averiguaciones, los oficiales dieron con los principales sospechosos. Con las pruebas obtenidas, se realizaron dos allanamientos simultáneos, uno en una propiedad de Valentín Alsina.

En este escenario, se sumó otro operativo en la casa del cartero en Florencio Varela. Allí, los oficiales secuestraron diverso material relevante para la causa.

El modus operandi

Los efectivos determinaron que el encargado era quien manejaba la tarjeta. Retiraba el dinero desde un cajero y transfería los dólares a distintas cuentas para dificultar el rastreo.

Asimismo, la investigación detalló que el cartero nunca llegó al domicilio del cliente en la fecha pactada. La geolocalización marcó que el punto más cercano estuvo a 300 metros del destino.

Interviene en la causa la Fiscalía Nº3 de Lomas de Zamora, especializada en ciberdelitos.