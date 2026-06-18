Para papá: la feria “Creadoras” de Burzaco ofrecerá regalos por menos de $10 mil

Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. Conocé las promos imperdibles.

Quienes todavía estén buscando el regalo ideal para el Día del Padre podrán encontrar alternativas originales y accesibles en la nueva edición de la feria Creadoras. Habrá muchas opciones por menos de $15.000, elaboradas por emprendedores locales.

La propuesta es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes. Se llevará adelante este viernes, 19 de junio. Será de 11 a 18 hs, en el playón de la estación de Burzaco, ubicado en Pellegrini y Humberto Primo

Las promos

En esta oportunidad, “Creadoras” traerá gran variedad de opciones para elegir el regalo ideal para papá. Una de ellas estará en manos de “Rulo 3D“, quien ofrecerá carteles de madera personalizados a $7.000, mates de equipos a $9.000 y jarros de un litro a $10.000 y de 600 ml a $8.000.

Por otro lado, el emprendimiento “Nube y luz” expondrá botineros de eco cuero a $7.000 y almohadones de pana de 40 x 40 cm con temática mundialista a solo $5000.

Asimismo, “Rocio Sublimación” traerá otro imperdible. Es que ofrecerá vasos sublimados con los jugadores de la Selección a $2.500 y almohadones grandes con los colores de la albiceleste a $4.500.