Retomaron la construcción de la estación de trenes de la UNaB

Se ubicará entre Burzaco y Longchamps y mejorará significativamente la conectividad de numerosos barrios de la zona. Los trabajos volvieron a efectuarse luego de una nueva licitación impulsada por el Municipio. La información.

Almirante Brown puso nuevamente en marcha la construcción de la futura estación de trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Se ubicará entre Burzaco y Longchamps. Se trata de una obra estratégica para fortalecer la conectividad y el desarrollo de toda la Región.

¿Cómo son los trabajos?

Fueron retomados luego de una licitación impulsada por el Municipio. Contempla la construcción de andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal.

Además de infraestructura vial y ferroviaria, se efectuará la renovación de vías en el área de influencia de los andenes, señalización, boleterías, oficinas administrativas, iluminación led y módulos SUBE. En esta línea, aclararon que todos los trabajos se llevan adelante respetando el patrimonio arbóreo y forestal existente.

Una vez finalizada la obra, mejorará la conectividad de numerosos barrios de la zona. Sumado a ello, beneficiará a los más de 6 mil estudiantes de la casa de altos estudios y potenciará el acceso al Parque Industrial de Burzaco.

“La nueva estación es una gran noticia para miles de vecinos. Con esta obra estamos haciendo historia ya que la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 115 años, cuando se puso en funcionamiento en Longchamps”, aseguró Cascallares.