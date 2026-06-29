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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2737
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CULTURA
lunes 29 de junio de 2026

Seminario gratuito de realización audiovisual en Adrogué: ¿Cómo participar?


La propuesta no requiere inscripción previa. Se dictará semanalmente durante julio. Conocé más. 

La Casa de la Cultura de Adrogué será escenario de un seminario intensivo de realización audiovisual. La propuesta está destinada a aquellos que quieran acercarse al universo del video y la producción de contenidos.

 

¿Cómo será?

El curso es gratuito y se dictará todos los miércoles de julio de 19:30 a 21 hs. Tendrá como escenario la entidad ubicada en E. de Adrogué 1224, en pleno centro de la localidad. Estará a cargo del licenciado Marcelo Italiano.

La propuesta no requiere inscripción previa. Buscará introducir y desarrollar herramientas claves de este universo. Abarcará desde la planificación de proyectos y el lenguaje audiovisual hasta la producción final.

La actividad es impulsada por el Municipio, a través del Instituto de las Culturas y Descubrí Brown.

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